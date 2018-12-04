В Кремле анонсировали встречу Путина и Мадуро

Москва, , 09:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретится с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, заявил 4 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, главы государств встретятся 5 декабря в Москве.

Напомним, ранее Мадуро объявил, что в ближайшее время прибудет с визитом в Российскую Федерацию, чтобы «укрепить и расширить дипломатические отношения и дружественные связи между братскими странами».

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