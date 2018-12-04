В Крыму нашлись ранее «пропавшие» украинские катера

Симферополь, , 09:09 — REGNUM Задержанные за нарушение границы РФ украинские катера остаются в Керчи, заявили в погрануправлении ФСБ РФ по Крыму. Об этом сообщает 4 декабря телеканал «Звезда».

По сведениям источника телеканала, якобы пропавшие украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск» мешали швартовке российских кораблей береговой охраны и поэтому были отбуксированы «туда, где они меньше мешают».

Ранее командование украинских ВМС заявило об «исчезновении» задержанных катеров из порта Керчи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины были задержаны пограничниками РФ в Чёрном море. Для пресечения незаконной попытки пройти через Керченский пролив сопровождавшие украинские катера российские корабли были вынуждены применить огонь. Украинские суда отправили на спецстоянку в Керчь, а моряков арестовали по решению суда.

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