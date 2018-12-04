В ЕС рассказали об опасности возобладания в мире «закона джунглей»

Кембридж , США, , 09:06 — REGNUM В результате оспаривания важных для безопасности международных договоров в мире может возобладать «закон джунглей» вместо верховенства права. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини во время выступления в гарвардской Школе науки и международных отношений имени Джона Кеннеди в США.

«На сегодняшний день существует реальная опасность того, что закон джунглей заменит верховенство права», — заявила Могерини, добавив, что сегодня ставятся под сомнения те же международные договоры, которые положили конец холодной войне.

По ее словам, если Запад хочет сохранить многостороннюю систему, то необходимо инвестировать в ее реформирование. При этом, чтобы сформировать какой-либо порядок в мире, необходимо, чтобы Европа и Америка работали вместе, добавила она.

Напомним, ранее Федерика Могерини заявила, что договор России и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) необходимо сохранить и укрепить. По ее словам, договор очень важен для Европы, а в случае его демонтажа безопасность региона окажется под угрозой. Европа не хочет быть площадкой борьбы для других держав, отметила она.

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