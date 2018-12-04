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Порошенко: РФ проигнорировала решение ЕСПЧ по украинским морякам

Политика

25 ноября в Чёрном море пограничные корабли РФ задержали три военных судна ВМС Украины, которые незаконно вошли в территориальные воды РФ и совершали опасные манёвры

Порошенко: РФ проигнорировала решение ЕСПЧ по украинским морякам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 4 декабря 2018, 09:01 — REGNUM  Российская Федерация, которая не сообщила информацию о задержанных в Керченском проливе украинских моряках, не выполнила требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«РФ нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не дала (по морякам ВМС Украины)», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Чёрном море пограничные корабли РФ задержали три военных судна ВМС Украины, которые незаконно вошли в территориальные воды РФ и совершали опасные манёвры.

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