Военные Израиля будут уничтожать туннели «Хезболлы»

Иерусалим, , 08:59 — REGNUM Вооруженные силы Израиля начали операцию по уничтожению специализированных туннелей «Хезболлы», способствующих проникновению из Ливана в Израиль, сообщает 4 декабря Al Arabia.

Военные отметили, что у них имеется информация по нескольким подобным туннелям, к уничтожению которых они в скором времени приступят. Спецоперации будут проходить только на территории еврейского государства.

Напомним, ливанская «Хезболла» является союзником Ирана, главного противника Израиля в регионе. Кроме того, военные данной организации активно действуют в Сирии, что также вызывает недовольство со стороны Тель-Авива.

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