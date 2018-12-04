BBC Swahili: Парламент Кении может быть распущен

Найроби, , 08:54 — REGNUM Чтобы отложить обсуждение и голосование по вопросу гендерного равенства, который был внесен в парламент Кении лидером большинства, Аденом Дуале, спикер парламента Джустин Мутури приостановил этот вопрос до февраля 2019 г., так как парламент закрывается на рождественские каникулы, передает BBC Swahili.

Чтобы принять этот законопроект, в парламенте должно находиться 233 парламентария, которыe его поддержат. Однако во время того, как спикер просил отложить дискуссию, присутствовали лишь 212 парламентариев, что означает был необходим еще 21 человек для принятия этого законопроекта.

В 2012 г. Верховный суд Кении постановил, что вопросу гендерного равенства следует уделять время в долгосрочной перспективе, а не только однажды.

Опасаются, что сегодняшние меры по отсрочке принятия этого вопроса третью парламентариев, по конституции Кении и решению Верховного суда 2012 года, по решениям Главного суда 2015 и 2015 гг. и совету комиссии по равенству полов и в соответствии с 261 (6 и 7) статьей конституции может быть основанием для роспуска парламента.

Это происшествие связано с двумя активистками — Окия Омтата и Ньякина Вайклиффе потребовали от Верхвного суда исполнения решения 2012 года, которое дает парламенту задачу принять закон о гендерном равенстве.

Во втором прошении Верховному судье Кении Давиду Мранга, суд должен распустить парламент из-за того, что тот не смог принять этот законопроект.

Также отметиили, что в нынешнем парламенте Кении высшие должности заняты лишь мужчинами, в то время как в предыдущем созыве заместителями спикера и руководителя были женщины. А сейчас женщины в парламенте Кении составляют лишь 19%, хотя по конституции их должно быть не менее 30%.

Этим недовольна часть мужчин-парламентариев. Он считают, что предоставление женщинам мест в парламенте просто так, противоречит демократии.

Похожий законопроект уже однажды не был принят парламентом Кении, после того как парламентарии-мужчины создали коалицию, чтобы не дать пройти этому проекту, в то время как парламентарии-женщины решительно его поддержали.

А сегодня парламентарии-мужчины пытаются отменить этот проект, просто не придя в парламент и таким образом они хотят сделать голосование по нему невозможным.