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Национальные меньшинства Украины являются оккупантами — экс-депутат Рады

Политика

«Оккупанты» требуют соблюдать их права

Национальные меньшинства Украины являются оккупантами — экс-депутат Рады
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Кировоград, Украина, 4 декабря 2018, 08:44 — REGNUM  Украине следует вернуть графу «национальность» и переписать всех представителей национальных меньшинств, заявила бывший депутат Верховной рады от партии «Свобода» Ирина Фарион 3 декабря во время встречи в Кировограде, сообщил ресурс «Народное слово».

Фарион возмутилась требованиями национальных меньшинств Украины соблюдать их права в языковой сфере и высказалась за скорейшую перепись представителей нацменьшинств:

«А где паспортные сведения об их национальности? Я хочу перепись населения, чтобы определить, сколько нас и кто есть кто. Потому что, как по мне, так называемые нацменьшинства являются оккупантами с соответствующими формами сепаратизма», — заявила экс-депутат.

Напомним, правительство Венгрии пообещало не прекращать блокаду сотрудничества Украины и НАТО до тех пор, пока украинские власти не обеспечат право венгерского национального меньшинства Закарпатья получать образование на родном языке.

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