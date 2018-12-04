Систани призвал народ поддержать новое правительство Ирака

Багдад, , 08:43 — REGNUM По призыву шиитского лидера аятоллы Али Систани на улицы иракской столицы Багдад вышли сотни людей, сообщает 4 декабря Kurdistan.ru.

Целью манифестации является поддержка правительства страны в формировании нового правительства. Систани призвал новые власти к борьбе с коррупцией и противостоянию вмешательства других государств во внутренние дела Ирака.

Напомним, в настоящее время в Ираке происходит процесс формирования нового правительства, которое в отличие от предыдущего будет работать в условиях закончившегося внутреннего конфликта.

Новым властям страны предстоит уничтожить оставшиеся бандформирования, а также провести масштабные восстановительные работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Семья Барзани делит посты в Иракском Курдистане

Читайте развитие сюжета: Военные Израиля будут уничтожать туннели «Хезболлы»