Вторник, 4 Декабря 2018 года
10:01:56 МСК

Систани призвал народ поддержать новое правительство Ирака

Политика

На улицы Багдада вышли сотни людей

Багдад, 4 декабря 2018, 08:43 — REGNUM  По призыву шиитского лидера аятоллы Али Систани на улицы иракской столицы Багдад вышли сотни людей, сообщает 4 декабря Kurdistan.ru.

Целью манифестации является поддержка правительства страны в формировании нового правительства. Систани призвал новые власти к борьбе с коррупцией и противостоянию вмешательства других государств во внутренние дела Ирака.

Напомним, в настоящее время в Ираке происходит процесс формирования нового правительства, которое в отличие от предыдущего будет работать в условиях закончившегося внутреннего конфликта.

Новым властям страны предстоит уничтожить оставшиеся бандформирования, а также провести масштабные восстановительные работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Семья Барзани делит посты в Иракском Курдистане

Читайте развитие сюжета: Военные Израиля будут уничтожать туннели «Хезболлы»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Ирака
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить