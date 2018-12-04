Порошенко помог Путину продемонстрировать великодушие — Die Welt

Берлин, , 08:24 — REGNUM Запрет украинских властей на въезд из России мужчин в возрасте от 16 до 60 лет позволил президенту РФ Владимиру Путину показать себя «великодушным правителем», пишет немецкая газета Die Welt.

По мнению авторов статьи, на фоне жестких мер Киева миграционная политика российских властей выглядит вполне либерально, а Владимир Путин ведет себя как «дальновидный государственный деятель», делающий различие между украинским режимом и обычными гражданами.

Одновременно с этим Россия за счет либерализации предоставления гражданства будет решать свои демографические проблемы, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить каких-либо ограничений на въезд украинских граждан и даже готова облегчить процедуру получения ими российского гражданства.

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