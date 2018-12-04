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Мун Чжэ Ин оценил вероятность поездки в Сеул лидера КНДР

Политика

Важна не дата визита, а его итоги

Сеул, 4 декабря 2018, 08:16 — REGNUM  Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о «существующей вероятности» визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул в 2018 году. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Южнокорейский лидер дал такой прогноз во время поездки в Новую Зеландию, отметив, что дата визита Ким Чен Ына не столь важна, как последствия этой поездки.

Важно то, что приезд Ким Чен Ына в Сеул будет способствовать денуклеаризации Северной Кореи и приведёт к большему прогрессу, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын объявил о готовности посетить Сеул в сентябре, когда в Пхеньяне проходил межкорейский саммит. Такой визит станет первым в истории для главы КНДР.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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