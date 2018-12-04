ООН эвакуировала 50 раненых хуситов для лечения в Омане

Сана, , 08:11 — REGNUM Самолет ООН эвакуировал из Йемена 50 раненых хуситских повстанцев для лечения в Омане, сообщает 4 декабря Al Jazeera.

Данный акт был совершен в качестве жеста доброй воли в преддверии предстоящих мирных переговоров об урегулировании конфликта в раздираемой войной стране, которые состоятся в Швеции.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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