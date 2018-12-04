Лидер Венесуэлы Мадуро анонсировал визит в Россию

Каракас, , 07:59 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшее время прибудет с визитом в Российскую Федерацию. Об этом сам глава государства сообщил на странице в соцсети Twitter.

«Мы вылетаем в РФ, чтобы укрепить и расширить дипотношения и дружественные связи между нашими братскими странами», — написал президент.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября 2018 г. глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с венесуэльским президентом Николасом Мадуро заявил, что Москва солидарна с народом и руководством Венесуэлы в отстаивании «права на суверенный путь развития» без внешнего вмешательства.

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