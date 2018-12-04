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На Украине раскрыли роль Запада во введении военного положения

Политика

Под давлением канцлера ФРГ и генсека НАТО военное положение было введено не на всей территории Украины, а лишь в десяти областях

Киев, 4 декабря 2018, 07:58 — REGNUM  На двукратное сокращение сроков военного Киевом военного положения оказала влияние канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NewsOne.

«Я знаю, что президенту сделали несколько звонков от Меркель и руководителя НАТО. Ну и в результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток», — цитирует слова Гордона телеканал.

Также тележурналист добавил, что под давлением канцлера ФРГ и генсека НАТО военное положение было введено не на всей территории Украины, а лишь в десяти областях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря украинский президент Пётр Порошенко выразил надежду, что после 26 декабря у него не будет причин продлевать в ряде областей страны военное положение.

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Военное положение на Украине
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