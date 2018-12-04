Пекин анонсировал VI диалог Китай — Франция на высшем уровне во Франции

Пекин, , 07:57 — REGNUM Шестой Диалог Китай — Франция на высшем уровне по вопросам экономики и финансов пройдет во Франции 7 декабря, сообщили в Министерстве иностранных дел КНР, передает газета «Жэньминь жибао».

Китайский вице-премьер Ху Чуньхуа вместе министром экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр выступят в роли сопредседателей диалога, сообщил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан во время очередной пресс-конференции.

«Как и было договорено между двумя странами, будут обсуждены вопросы, включающие макроэкономическую повестку и глобальное экономическое управление, торговлю и финансовое сотрудничество, впрочем, как и связи двух стран в сфере сельского хозяйства и продвинутого производства, наряду с ключевыми проектами», — заявил Гэн.

Отметим, что диалог стартовал в 2013 году. Отметим также, что в рамках развития двусторонних отношений, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан трижды побывал в Китае в 2018 году.

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