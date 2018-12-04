Губернатор Приангарья получит право наказывать нерадивых чиновников

Иркутск, , 07:58 — REGNUM В соответствии с поправками, рекомендованными депутатам иркутского областного парламента к принятию в окончательном чтении, губернатор Иркутской области Сергей Левченко будет наделён правом наказывать нерадивых чиновников. Как следует из официальной информации иркутских парламентариев, речь идёт о поправках в закон «О государственных должностях Иркутской области», внесённых группой депутатов областного Законодательного собрания второго созыва по предложению прокуратуры. Накануне, 3 декабря, комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении рекомендовал принять их в окончательном чтении.

Как только документ обретёт статус закона, глава Приангарья сможет привлекать к ответственности лиц, замещающих отдельные государственные должности в органах исполнительной власти, за недостатки в работе, в частности за недостижение запланированных результатов социально-экономического развития Иркутской области.

Напомним, в настоящее время законодательством установлено право главы региона отстранять от работы лиц, замещающих отдельные государственные должности, в связи с утратой доверия.

В конце ноября 2018 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко, выступая на круглом столе «Законодательное обеспечение введения государственного планирования в РФ» в Госдуме РФ, представил новую экономическую модель Приангарья, в основе которой лежат плановые начала управления экономикой, поддержка индустриальных точек роста и наращивание бюджетного потенциала.

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