Адвокаты Трампа требуют от бывшей порнозвезды возмещения судебных издержек

Лос-Анджелес, США, , 07:52 — REGNUM Сторона защиты президента США Дональда Трампа по делу об обвинении нынешнего главы Белого дома в интимной связи и клевете требует от бывшей порнозвезды Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) возмещения судебных издержек. С соответствующим иском адвокаты американского лидера обратились в суд в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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По подсчётам адвоката главы государства Чарльза Хардера, его фирма занималась защитой интересов Трампа в этом разбирательстве свыше 500 часов, а судебные издержки составили $390 тыс. Однако юрист попросил судью увеличить эту сумму в два раза — почти до $800 тыс., чтобы предотвратить «повторные иски и фривольные дела по поводу распространения порочащих сведений».

«Подобные действия практически беспрецедентны в американской истории юриспруденции», — цитирует телеканал выдержки из ходатайства Хардера.

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Порнозвезда Сторми Дэниэлс написала книгу об утехах с Трампом

Как сообщало ИА REGNUM, Сторми Дэниэлс стала известна после того, как в 2011 году заявила о якобы имевшей место связи с Дональдом Трампом, будущим президентом США. Сам президент США эту связь категорически отрицает.

В марте 2018 года бывшая порноактриса потребовала признать соглашение о запрете на обсуждение её интимной связи с Дональдом Трампом, подписанное ею 10 лет назад, недействительным. С таким иском она обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса. Сообщалось, что в обмен на подписание документа с обязательством не раскрывать конфиденциальные данные о Трампе и его любовницах, а также никому не передавать sms-переписку и фотографии, Клиффорд получила $130 тыc.

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