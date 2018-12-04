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В иракском Мосуле обнаружены останки 4 тыс. человек

Политика

Идет работа по их опознанию

Мосул, Ирак, 4 декабря 2018, 07:47 — REGNUM  Власти Ирака обнаружили тела 4 тыс. человек, убитых боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле, сообщает 4 декабря Kurdistan.ru.

В настоящее время комиссии по правам человека удалось идентифицировать тела 2 тыс. 665 человек. Среди них 851 ребенок. Идет работа по установлению личности других погибших.

Напомним, с оккупации Мосула боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году началось распространение влияния этой преступной группы в Ираке. В настоящее время город полностью очищен от террористов. Его удалось взять с большими потерями для мирного населения.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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