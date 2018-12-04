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В Китае издана речь Си Цзиньпина в честь репрессированного председателя КНР

Политика

Председатель Си выступил в ноябре на мероприятии в честь 120-летней годовщины со дня рождения преемника Мао Цзэдуна Лю Шаоци

Пекин, 4 декабря 2018, 07:42 — REGNUM  В Китае была опубликована речь председателя КНР Си Цзиньпина, которую он произнес на памятном мероприятии по случаю 120-летней годовщины со дня рождения его предшественника Лю Шаоци, сообщает 3 декабря газета «Жэньминь жибао»

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем ЦК Компартии Китая и председателем Центрального военного совета выступил с речью в Большом зале народных собраний в Пекине 23 ноября 2018 года по случаю годовщины со дня рождения Лю. По этому случаю был подготовлен и выпущен соответствующий буклет, который поступил в продажу с 3 декабря.

Напомним, что Лю Шаоци являлся председателем КНР с 28 апреля 1959 года по 11 октября 1968 года. Он являлся официально признанным наследником Мао Цзэдуна, в связи с чем портреты двух вождей публиковались в центральных газетах Поднебесной на одном развороте и одинокого размера.

Однако, во время Культурной революции Лю был объявлен главным врагом народа и подвергся репрессиям. Умер Лю в 1969 году в тюрьме. Он был реабилитирован посмертно, а также затем признан одним из величайших китайских коммунистических деятелей.

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Политика Китая
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