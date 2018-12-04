В Астраханской области для расчетов «Искандер-М» объявили тревогу

Астрахань, , 07:32 — REGNUM Тактические учения для подразделения ракетного соединения Восточного военного округа стартовали в Астраханской области. По тревоге подняты расчеты ракетного комплекса «Искандер-М», сообщает пресс-служба округа.

Учения проводятся на полигоне Капустин Яр. Речь идет о заключительном этапе освоения военными комплекта нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», полученного соединением.

После объявления тревоги военнослужащие выдвинулись по пересеченной местности в назначенный район. Там расчеты отработают учебно-боевой пуск ракеты, а также выполнят ряд учебных задач. Учения займут несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, учения с участием ЗРК С-400 «Триумф» состоялись на полигоне Капустин Яр в конце ноября. Ракеты успешно поразили восемь низколетящих целей.

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