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Макрон выплатит исключительную премию силам правопорядка

Политика

Сумма не разглашается

Париж, 4 декабря 2018, 07:26 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предстоящей выплате исключительной премии силам правопорядка, мобилизованным во время третьего акта демонстрации «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

«Президент пожелал поощрить их за службу», — заявили в Елисейском дворце.

В настоящее время условия и сумма выплат не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, третья масштабная акция протеста «желтые жилеты» прошла 1−2 декабря в Париже. В ходе демонстрации силы правопорядка задержали 412 французов, 133 человека получили ранения, включая 23 сотрудника полиции.

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