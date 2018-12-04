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МИД ФРГ осудил испытания иранской баллистической ракеты

Политика

Заявление официального Берлина совпадает с ранее озвученной критикой Ирана из Вашингтона

Берлин, 4 декабря 2018, 07:25 — REGNUM  Правительство Германии выступило с осуждением испытаний иранской баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщается на официальной странице министерства иностранных дел Германии в Twitter 3 декабря.

«Федеральное правительство осуждает недавние испытания иранской баллистической ракеты средней дальности. Оно несовместимо с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 2231 и обостряет напряженность в регионе. Мы призываем Иран воздержаться от подобных действий», — говорится в сообщении пресс-секретаря ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на аналогичное заявление со стороны США Тегеран подчеркнул, что резолюции СБ ООН не запрещают проведения ракетных испытаний. Кроме того, иранская ядерная программа носит исключительно оборонительный характер.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран ответил на обвинения США в испытании баллистических ракет

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Политическая жизнь Германии
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