МИД ФРГ осудил испытания иранской баллистической ракеты

Берлин, , 07:25 — REGNUM Правительство Германии выступило с осуждением испытаний иранской баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщается на официальной странице министерства иностранных дел Германии в Twitter 3 декабря.

«Федеральное правительство осуждает недавние испытания иранской баллистической ракеты средней дальности. Оно несовместимо с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 2231 и обостряет напряженность в регионе. Мы призываем Иран воздержаться от подобных действий», — говорится в сообщении пресс-секретаря ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на аналогичное заявление со стороны США Тегеран подчеркнул, что резолюции СБ ООН не запрещают проведения ракетных испытаний. Кроме того, иранская ядерная программа носит исключительно оборонительный характер.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран ответил на обвинения США в испытании баллистических ракет