В Китае дали по рукам 68,5 тыс. «нескромных» чиновников

Пекин, , 05:56 — REGNUM Главное антикоррупционное ведомство Китая сообщило, что в общей сложности 68 509 чиновников были наказаны за нарушение норм и принципов умеренности и бережливости за десять месяцев с начала 2018 года, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Чиновники проходили по 48 456 случаям нарушений, сообщили в соответствующем документе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (CCDI) и Государственной надзорной комиссии. Так, 4 декабря 2012 года Компартия Китая выпустила правила поведения для членов партии из восьми пунктов, которые требуют от чиновников и партийцев умерить пышность мероприятий, встреч и праздничных мероприятий.

CCDI создала ежемесячную систему оповещения об имплементации норм аскетичности в рамках правительств провинциального уровня, центрального партийного руководства и правительственных служб, государственный корпораций и центральных финансовых институтов.

Напомним, что 27 октября 2017 года Политическое бюро ЦК Компартии Китая обновило документ, где были детализированы требования к исполнению норм и правил, дабы более качественно внедрять новые стандарты поведения среди чиновников по всей стране. В 2017 году в общей сложности 71 тыс. чиновников ответили за свою неумеренность.

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