Парламент Финляндии рассмотрит запрет на работу в госорганах для граждан РФ

Хельсинки, , 05:54 — REGNUM Законопроект о запрете на работу в государственных структурах для российских граждан рассмотрит в первом чтении парламент Финляндии 4 декабря, пишет газета «Известия».

Уточняется, что речь идет о работе в финском минобороны, а также в погранслужбе, на которую пытались бы устроиться люди с российским гражданством.

По данным издания, больше 30 тысяч человек в Финляндии имеют двойное гражданство, одно из которых — российское. Если законопроект будет принят, поправки начнут действовать уже с нового года — до выборов, намеченных в Финляндии на апрель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре представитель партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки заявил, что Хельсинки должны требовать от Москвы возвращения территорий, полученных СССР после победы во Второй мировой войне.

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