Вторник, 4 Декабря 2018 года
06:47:03 МСК

Госдеп США доволен сохранением зоны деэскалации в Идлибе

Политика

Даже сам факт наличия такой зоны — уже хорошо

Вашингтон, 4 декабря 2018, 05:55 — REGNUM  Соединенные Штаты считают положительным фактором наличие зоны деэскалации в сирийском Идлибе, заявил спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.

Он подчеркнул, что само наличие такой зоны положительно сказывается на процессе мирного урегулирования в Сирии. Он добавил, что согласно переговорам с Россией и Турцией, все договоренности по демилитаризации Идлиба безукоснительно выполняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести очередной саммит по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Он отметил положительный эффект от саммита в Стамбуле по Идлибу, в котором приняли участие представители России, Турции, ФРГ и Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган предложил Путину вновь созвать саммит по Идлибу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить