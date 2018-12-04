Госдеп США доволен сохранением зоны деэскалации в Идлибе

Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Соединенные Штаты считают положительным фактором наличие зоны деэскалации в сирийском Идлибе, заявил спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.

Он подчеркнул, что само наличие такой зоны положительно сказывается на процессе мирного урегулирования в Сирии. Он добавил, что согласно переговорам с Россией и Турцией, все договоренности по демилитаризации Идлиба безукоснительно выполняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести очередной саммит по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Он отметил положительный эффект от саммита в Стамбуле по Идлибу, в котором приняли участие представители России, Турции, ФРГ и Франции.

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