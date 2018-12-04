Песков рассказал, как работает Путин

Москва, , 05:36 — REGNUM График российского президента Владимира Путина немного сдвинут, так как наибольшая активность у Путина начинается с 18:00 по 20:00 московского времени, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, аналогичный график введен во всех министерствах, ведомствах и в администрации президента.

«Это 12−13 часов, все на работе. Тем более президент любит сдвинутый рабочий график», — добавил он.

Ранее Песков заявил, что с президентом России Владимиром Путиным тяжело спорить. Он подчеркнул, что самое опасное в работе пресс-секретаря главы государства — исказить слова или смысл принятых президентом решений.