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Песков рассказал, как работает Путин

Политика

Наиболее активные часы – с 18:00 по 20:00 мск

Москва, 4 декабря 2018, 05:36 — REGNUM  График российского президента Владимира Путина немного сдвинут, так как наибольшая активность у Путина начинается с 18:00 по 20:00 московского времени, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, аналогичный график введен во всех министерствах, ведомствах и в администрации президента.

«Это 12−13 часов, все на работе. Тем более президент любит сдвинутый рабочий график», — добавил он.

Ранее Песков заявил, что с президентом России Владимиром Путиным тяжело спорить. Он подчеркнул, что самое опасное в работе пресс-секретаря главы государства — исказить слова или смысл принятых президентом решений.

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Внутриполитическая жизнь РФ
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