Вторник, 4 Декабря 2018 года
06:44:27 МСК

Директор ЦРУ пообещала Сенату брифинг по «делу Хашогги»

Политика

Мероприятие состоится 4 декабря

Директор ЦРУ пообещала Сенату брифинг по «делу Хашогги»
Иллюстрация: Cia.gov
Джина Хэспел

Вашингтон, 4 декабря 2018, 05:22 — REGNUM  Брифинг в американском Сенате на тему расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги обещала провести директор ЦРУ Джина Хэспел 4 декабря, пишет The Wall Street Journal.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенаторы предъявили Хэспел претензии в том, что она не явилась в Сенат на закрытое заседание при участии госсекретаря Майка Помпео и главы Пентагона Деймса Мэттиса, чтобы поделиться данными по «делу Хашогги».

Комментируя ее отсутствие, сенатор-республиканец Линдси Грэм (штат Южная Каролина) через СМИ потребовал от Хэспел провести брифинг, предоставив законодателям информацию разведки о нераскрытом убийстве журналиста, в противном случае он пригрозил, что будет саботировать голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: От прогулявшей заседание сената главы ЦРУ требуют брифинг по «делу Хашогги»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить