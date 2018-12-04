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Госдеп: США хотят обсудить выход из РСМД с НАТО

Политика

Переговоры о будущей встрече уже идут

Вашингтон, 4 декабря 2018, 05:10 — REGNUM  Обсуждение выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) планируется на встрече глав МИД стран НАТО 4 — 5 декабря, сообщил журналистам представитель госдепа США.

«Мы намерены вовлечь наших союзников в активную дискуссию в течение следующих полутора дней по РСМД», — сказал представитель госдепа.

По словам сотрудника внешнеполитического ведомства, соответствующие переговоры идут не первый день. Он отметил, что целых пять лет Вашингтон публично давит на Москву, используя в качестве предлога «не соответствующую договору» крылатую ракету SSC-8.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд американских сенаторов призвал президента США Дональда Трампа не выходить из РСМД, поскольку такой разрыв договора был бы «подарком для России».

Читайте ранее в этом сюжете: В сенате США выход из РСМД назвали «подарком для России»

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