Мэра Хабаровска Сергея Кравчука атакуют боты в социальных сетях

Хабаровск, , 05:30 — REGNUM Градоначальника Хабаровска Сергея Кравчука в социальных сетях «достают» боты. Из-за этого мэр вынужден временно прекратить общение с подписчиками в Фейсбук и Инстаграм, но обещает продолжить его в скором времени, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Страница градоначальника временно заблокирована в Фейсбук. В Инстаграм Сергей Кравчук сообщил, что также временно, прекращает общение со своими подписчиками:

«Я временно не могу отвечать на ваши вопросы в комментариях. Как подсказывают коллеги, это связано с наплывом ботов, которые подписались на меня. Продолжаем их банить! Недоброжелатели пишут, что я удаляю комментарии и блокирую тех, кто задает неудобные вопросы. Это не так, не верьте провокаторам. Страница на Фейсбук тоже временно заблокирована. Решаем вопрос с разблокировкой. Не думал, что будет столько проблем с регистрацией в социальных сетях. Но мы не сдаемся. Все организационные вопросы решим и работу продолжим».

У мэра Хабаровска в Инстаграм более 15 тыс.подписчиков. Надо отметить, что Кравчук, либо сотрудники его пресс-службы весьма прилежно и подробно отвечают на вопросы жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию, проведенному Фондом общественного мнения, 57% граждан России «сидят» в мессенджерах, 62% общаются в социальных сетях.