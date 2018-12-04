Помпео: США заинтересованы в безопасности Израиля

Брюссель, , 04:55 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Брюсселе, в ходе которой подтвердил приверженность Соединенных Штатов обеспечивать безопасность Израиля, говорится в официальном заявлении официального представителя госдепа Хизер Науэрт.

«Госсекретарь подтвердил приверженность США защите Израиля, а также его право на самозащиту и борьбу с антиизраильской повесткой дня в ООН», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Помпео заявил о решимости Соединенных Штатов противодействовать угрозе со стороны Ирана на Ближнем Востоке путем «максимального давления».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что посредничества США на Ближнем Востоке для урегулирования ситуации недостаточно. По его словам, Вашингтон принял по отношению к Палестине ряд карательных мер, поэтому его страна не хочет вести диалог с текущей администрацией США.

Читайте ранее в этом сюжете: Аббас: Посредничества США недостаточно для мира на Ближнем Востоке