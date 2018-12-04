Посольство РФ: Заявления главы МИ-6 лишь сеют атмосферу страха в Британии

Москва, , 04:37 — REGNUM Выступление главы британской службы внешней разведки МИ-6 Алекса Янгера свидетельствует о наращивании конфронтации с Россией, сообщает пресс-служба посольства РФ в Лондоне.

«На протяжении последних лет именно британская сторона последовательно подрывает любые возможности для налаживания конструктивного диалога с Россией, аргументируя подобную линию «интересами национальной безопасности», которым наша страна якобы угрожает», — заявили в посольстве.

Дипломаты подчеркивают, что Великобритания последовательно отказывает России в сотрудничестве по таким важным вопросам как кибербезопасность, а также отказывает в совместном расследовании инцидента в Солсбери. По их словам, выступления Янгера лишь в очередной раз подтверждает курс Соединенного Королевства на высказывание безосновательных заявлений вместо ответственного политического диалога.

«Ничем не подкрепленные заявления, которые, помимо прочего, сеют ложную атмосферу страха и недоверия в британском обществе», — добавили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря глава МИ-6 Алекс Янгер заявил, что Россия якобы пытается занимать позицию «вечной конфронтации» со странами Запада и подорвать привычный западный образ жизни. Янгер также в очередной раз заявил о причастности России к инциденту в Солсбери.

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