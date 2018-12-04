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Посол США: Польша — бастион на пути российской агрессии

Политика

Посол заявила, что Россия якобы намерена устраивать провокации против Польши

Варшава, 4 декабря 2018, 04:26 — REGNUM  Польша является бастионом и важной составляющей в защите Европы от «российской агрессии», заявила американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер в интервью газете Rzeczpospolita.

Она подчеркнула, что Польша играет очень важную роль в обеспечении безопасности Соединенных Штатов. Она, по словам американского посла, является неким бастионом, который защищает регион от «российской агрессии». Посол также заявила, что Россия якобы намерена устраивать провокации против Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября госдеп США одобрил продажу Польше 20 ракетно-артиллерийский систем на сумму $655 млн. В рамках этой сделки Польша сможет приобрести у Соединенных Штатов ракетные установки (HIMARS) М124.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США одобрил продажу Польше ракетных вооружений

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Отношения США с Россией и странами бывшего советского блока
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