Украина и Молдавия бросают вызов: президент ПМР провел переговоры в МИД РФ

Москва, , 01:47 — REGNUM Обстановка в области безопасности в зоне молдавско-приднестровского конфликта остается сложной, и в Приднестровье продолжают внимательно следить за динамикой процессов в соседних Молдавии и Украине. Об этом заявил на встрече в Москве с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным президент ПМР Вадим Красносельский, передает ИА REGNUM.

Президент Приднестровья подчеркнул определяющую роль миротворческой операции под эгидой России в деле сохранения мира и безопасности в Приднестровье. Он также отметил сохраняющиеся вызовы экономической безопасности Приднестровья ввиду реализации Молдавией и Украиной проекта совместного таможенно-пограничного контроля на приднестровско-украинской границе.

Участники встречи высказались о перспективах работы международного переговорного формата «Постоянного совещания…» («5+2») в 2019 году в контексте предстоящего председательства Словакии в ОБСЕ. Красносельский отметил, что в ПМР ожидают от молдавской стороны прогресса по проблемам телефонной связи и политически мотивированных уголовных дел, заведенных Молдавией на чиновников и предпринимателей Приднестровья.