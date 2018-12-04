ВМС Украины «ищут» «пропавшие» в Керчи катера

Киев, , 01:14 — REGNUM Информация об исчезновении задержанных в Керчи (Крым) кораблей ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь» проверяется командованием украинского флота, сообщает УНН.

Напомним, ранее в интернете появились фото, якобы показывающие что «Бердянска» и «Никополя», задержанных 25 ноября после провокации в Керченском проливе, в Керчи нет: у причала находится (судя по снимкам) только буксир «Яны Капу».

Ряд российских СМИ опровергает эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. Теперь этот инцидент планируется обсудить в так называемом нормандском формате.

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