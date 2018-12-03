Трамп пообещал «хорошо работать» с новым президентом Мексики долгие годы

Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter поздравил нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора со вступлением в должность.

«Поздравляю нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он одержал потрясающую политическую победу при большой поддержке мексиканского народа. Мы будем хорошо работать вместе на протяжении многих лет», — написал глава Белого дома.

Напомним, инаугурации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора на посту президента состоялась 1 декабря. На церемонии от Соединённых Штатов присутствовали госсекретарь Майкл Пенс, а также советник и дочь президента Иванка Трамп.

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