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Трамп пообещал «хорошо работать» с новым президентом Мексики долгие годы

Политика

Дональд Трамп поздравил нового президента Мексики со вступлением в должность

Вашингтон, 3 декабря 2018, 23:58 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter поздравил нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора со вступлением в должность.

«Поздравляю нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он одержал потрясающую политическую победу при большой поддержке мексиканского народа. Мы будем хорошо работать вместе на протяжении многих лет», — написал глава Белого дома.

Напомним, инаугурации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора на посту президента состоялась 1 декабря. На церемонии от Соединённых Штатов присутствовали госсекретарь Майкл Пенс, а также советник и дочь президента Иванка Трамп.

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