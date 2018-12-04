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На Украине нашли всех заказчиков убийства советника мэра Херсона

Политика

И исполнителей

Киев, 4 декабря 2018, 00:05 — REGNUM  Основной мотив убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк — ее активность против коррупции во власти, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 3 декабря УНИАН.

По его словам, следствие установило главный мотив убийства чиновника. Несмотря на то, что есть «несколько десяткой версий этого преступления», главная версия — деятельность Гандзюк против крупной коррупционной схемы во власти. Луценко добавил, что все организаторы и исполнители убийства уже установлены.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный напал на Гандзюк, облив ее кислотой. Женщину госпитализировали, однако 4 ноября она умерла. На данный момент подозреваются шесть человек.

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