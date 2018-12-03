Украина просит у Европарламента новых санкций против России

Брюссель, , 23:52 — REGNUM Украинский дипломат, приглашенный в Европарламент, попросил в Брюсселе новых антироссийских санкций в связи с инцидентом возле Керченского пролива, сообщает 3 декабря РИА Новости.

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев на совместном слушании комитетов по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне Европарламента, огласил весь список, приготовленный Киевом в связи с событиями в Керченском проливе.

По его словам, надо запретить российским судам, идущим из азовских портов Таганрог и Ейск, заход в порты Европы, а также ввести новые персональные санкции.

При этом украинский представитель горестно констатировал, что в Брюсселе и ряде европейских столиц слово «санкции» потеряло популярность.

Напомним, аналогичные призывы Украины не нашли поддержки в Париже и Берлине, а общей реакцией ЕС на украинские инициативы стало пожелание проявлять сдержанность.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины совершили провокацию на морской границе России возле Керченского пролива. Вместе со своими экипажами они были задержаны и доставлены в порт Керчь.

Позднее 24 человека, задержанные на украинских кораблях, были арестованы судом на два месяца в рамках уголовного дела по факту нарушения государственной границы России.

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