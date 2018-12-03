«Избежать крах экономик по всему миру»: Зачем Трамп отложил торговую войну?

Москва, , 23:50 — REGNUM Очередной саммит G20 не привёл ни к каким прорывам, а лишь сохранил международную ситуацию в подвешенном состоянии. Об этом 3 декабря заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Формат G20 — абсолютно пустой формат. Он будет продолжаться. Но единственный раз, когда от него что-то ожидали, приходится на 2009 год. Тогда в Питтсбурге встречались в условиях жесточайшего мирового финансового кризиса. Но даже в тех условиях, хотя все договорились: никакого протекционизма, надо договариваться, действовать совместными усилиями — все, как только вернулись обратно, прямо противоположное делали у себя в стране», — заявил Мигранян.

Последний саммит G20 в этом плане революционным не стал, подчеркнул политолог. В то время как в военно-политической плоскости эта встреча, в конечном счёте, сводилась к разговору между Дональдом Трампом и Владимиром Путин, в отношении экономических вопросов ключевым событием должны были стать договорённости между Китаем и США.

«Та встреча не состоялась, а вторая встреча ничем особенным не увенчалась — правда, американские СМИ писали, что если бы не договорённость, ситуация могла бы привести к катастрофическим последствиям для китайской экономики», — указал Мигранян.

В частности, в ходе саммита было принято решение о моратории на введение повышенных тарифов, который продлится 90 дней, и это время будет использовано для двусторонних переговоров.

«Введение таких высоких тарифов привело бы к разрушению (экономики Китая). Китайская экономика пока что не может создать у себя внутренний ёмкий рынок, она экспортоориентированная. И поэтому если бы были запретительные тарифы, китайские товары не выдержали бы конкуренцию. Мало того, американский бизнес может вернуться в этих новых условиях, и это может привести к очень серьёзным последствиям. И некоторые китайской национальности американские исследователи пишут о возможном крахе вообще Китая и китайской экономики», — пояснил эксперт.

«Что сделал Трамп? На 250 млрд он уже ввёл тарифов и на очереди было 267 млрд дополнительных! Ни одна экспортоориентированная экономика этого не выдержит. Но мне кажется, американцы тоже рисковали бы. Потому что падение экономики Китая повело бы за собой падение экономик по всему миру, что имело бы колоссальные последствия», — подчеркнул политолог.

Таким образом, 90 дней торгового «перемирия» дадут возможность для адаптации экономических условий для дальнейших шагов, и говорить о чьём-то преимуществе или выгоде по итогам саммита пока преждевременно.

«Как всегда, пройдёт неделя и все забудут про эту «двадцатку», а помнить будут те важные, большие проблемы, которые существуют в двусторонних отношениях. Это площадка, где встречаются люди, чтобы обсудить свои внутренние проблемы и внешние со своими главными партнёрами», — заключил Мигранян.

В июле 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о резком повышении тарифов на китайские товары. Объём экспорта, затронутого пошлинами, составил 250 млрд долларов, то есть около половины всего экспорта из КНР в США. В ответ Пекин ввел новые пошлины на американские поставки на 110 млрд долларов. Теперь, с 1 января 2019 года Трамп грозился обложить повышенными налогами и остальной китайский экспорт с 10% до 25%. По итогам саммита рассмотрение этой меры было отложено до февраля.