Киев готовит санкции против России за «вооружённую агрессию» в Чёрном море

Киев, , 23:29 — REGNUM Генпрокурор Украины Юрий Луценко направил президенту Украины Петру Порошенко и Совету национальной безопасности и обороны письма с предложением о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц за «вооружённую агрессию против кораблей ВМС Украины». Об этом 3 декабря сообщила пресс-секретарь прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Считаю необходимым в установленном порядке вынести на рассмотрение СНБО вопрос о применении к отдельных физических и юридических лиц РФ персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — заявил сам Луценко в эфире телеканалу ICTV.

По его словам, санкции могут предусматривать, в частности, блокировку активов на территории Украины. Луценко высказал мнение, что данные меры должны действовать «до деоккупации» Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три украинских военных судна, которые грубо вторглись в территориальные воды России и отказывались подчиняться законным требованиям российских пограничников.

Члены экипажей кораблей в составе 24 человек, среди которых два сотрудника СБУ, были арестованы на два месяца по решению суда в Симферополе, а затем доставлены в московский СИЗО «Лефортово».

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