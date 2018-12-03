Столкновения в секторе Газа: пострадали четверо палестинцев

Тель-Авив, Израиль, , 23:01 — REGNUM Вооруженные силы Израиля рани четырех палестинцев во время акций протеста на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 3 декабря Anadolu.

По информации министерства здравоохранения Палестины, люди были поражены боевыми патронами, выпущенными израильскими войсками.

Напомним, последние семь месяцев в Палестине не прекращаются массовые акции протеста, вызванные переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений погибли свыше сотни палестинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: На границе сектора Газа ранены 28 палестинцев