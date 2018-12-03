Евросоюз призывает Косово отменить пошлины на товары из Сербии

Белград, , 22:21 — REGNUM Комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан призвал Косово отменить пошлины на товары из Сербии и Боснии, 3 декабря передает агентство Associated Press.

Хан призвал Косово «разблокировать региональное сотрудничество и торговлю» после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

В ноябре Косово ввело 100%-ные тарифы на экспорт товаров из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Пошлины стали ответом на противодействие вхождению Косово в Интерпол со стороны Сербии.

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