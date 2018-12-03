Понедельник, 3 Декабря 2018 года
23:11:11 МСК

Евросоюз призывает Косово отменить пошлины на товары из Сербии

Политика

В ноябре Косово ввело 100%-ные тарифы на экспорт товаров из Сербии, а также Боснии и Герцеговины

Евросоюз призывает Косово отменить пошлины на товары из Сербии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Торговля

Белград, 3 декабря 2018, 22:21 — REGNUM  Комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан призвал Косово отменить пошлины на товары из Сербии и Боснии, 3 декабря передает агентство Associated Press.

Хан призвал Косово «разблокировать региональное сотрудничество и торговлю» после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

В ноябре Косово ввело 100%-ные тарифы на экспорт товаров из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Пошлины стали ответом на противодействие вхождению Косово в Интерпол со стороны Сербии.

Читайте также: Косово вновь не удалось вступить в Интерпол

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расширение Евросоюза на страны Западных Балкан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить