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Нападение ИГИЛ* на деревню в Ираке: есть погибшие

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Нападение ИГИЛ* на деревню в Ираке: есть погибшие

Багдад, 3 декабря 2018, 22:22 — REGNUM  В результате нападения боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на курдскую деревню Наср в Ираке, погиб один человек, сообщает 3 декабря Kurdistan.ru.

По данным экспертов из ООН за ноябрь 2018 года от действий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке погиб 41 мирный житель, 73 человека получили ранения.

Напомним, власти страны еще в декабре 2017 года заявляли о полной победе над террористами, тем не меняя они продолжают сохранять активность в государстве. Однако количество жертв среди населения значительно сократилось.

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Внутренняя политика Ирака
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