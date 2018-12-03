Нападение ИГИЛ* на деревню в Ираке: есть погибшие

Багдад, , 22:22 — REGNUM В результате нападения боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на курдскую деревню Наср в Ираке, погиб один человек, сообщает 3 декабря Kurdistan.ru.

По данным экспертов из ООН за ноябрь 2018 года от действий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке погиб 41 мирный житель, 73 человека получили ранения.

Напомним, власти страны еще в декабре 2017 года заявляли о полной победе над террористами, тем не меняя они продолжают сохранять активность в государстве. Однако количество жертв среди населения значительно сократилось.

Читайте ранее в этом сюжете: Под развалинами Мосула обнаружены тела почти 2 тыс. мирных граждан