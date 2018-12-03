Вашингтон пока не уведомлял Москву о выходе из ДРСМД

Москва, , 21:31 — REGNUM США пока не уведомляли российскую сторону о своём выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что порядок выхода из договора строго прописан в самом документе. Выход из соглашения был анонсирован Вашингтоном, но никаких официальных действий в этом направлении от американской стороны пока не последовало, пояснил пресс-секретарь.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что хотел бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином прекращение «большой и неконтролируемой гонкой вооружений».

Дмитрий Песков на это заявил, что в Москве будут приветствовать, если действия американских властей не будут расходиться со словами главы Белого дома.

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