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Вашингтон пока не уведомлял Москву о выходе из ДРСМД

Политика

США пока не предприняли никаких официальных действий по выходу из договора, сообщили в Кремле

Москва, 3 декабря 2018, 21:31 — REGNUM  США пока не уведомляли российскую сторону о своём выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что порядок выхода из договора строго прописан в самом документе. Выход из соглашения был анонсирован Вашингтоном, но никаких официальных действий в этом направлении от американской стороны пока не последовало, пояснил пресс-секретарь.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что хотел бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином прекращение «большой и неконтролируемой гонкой вооружений».

Дмитрий Песков на это заявил, что в Москве будут приветствовать, если действия американских властей не будут расходиться со словами главы Белого дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль надеется, что Трамп не пустословит о диалоге по гонке вооружений

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Российско-американские отношения
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