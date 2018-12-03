Министра инфраструктуры Украины оставили без военной формы

Киев, , 21:36 — REGNUM Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не имеет права носить военную форму в правительстве, сообщают 3 декабря «Украинские новости».

Согласно сообщению, издание направило официальный запрос в министерство обороны Украины с просьбой разъяснить, кто может носить военную форму в правительстве страны. Из ответа стало ясно, что военную форму могут носить только те, кто прошел военную службу на Украине, а Омелян ее не проходил.

В свою очередь, как сообщает «Страна.ua», Омелян завил, что он носит не военную форму, а форму железнодорожных войск. По его словам, он капитан запаса.

Напомним, ранее Омелян появился в правительстве Украины в военной форме, как его заместитель. Остальные были одеты в обычную одежду.