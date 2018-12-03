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Латвия: «Российские военные закупают стратегические здания»

Политика

«В опасности» латвийский аэропорт и почтовый офис Латвии, утверждают латвийские СМИ

Рига, 3 декабря 2018, 20:55 — REGNUM  Российский гражданин с временным видом на жительство в Латвии Дмитрий Холомкин, являясь генеральным директором российской компании «Научного производственного сообщества авиации и космоса» (AKNIPO), в 2017 году купил здание в латвийской столице недалеко от Рижского аэропорта, сообщает передача LTV De facto.

По информации авторов программы, основатели научного сообщества — дочерние предприятия корпорации Ростех. Во время своего «расследования» программа пришла к выводу, что научное учреждение также специализируется на разработках в области радиоэлектроники, в том числе и для военных нужд.

Так как точную информацию о сфере деятельности заведения найти трудно и дозвониться до гражданина Холомкина тоже не получилось, передача обратилась к экспертам. Те, в свою очередь, пришли к выводам, что научному сообществу доступны технология «для шпионажа, для подделывания сигналов и для проникновения в системы навигации».

Один из экспертов — Юрис Киплокс — руководитель Центра обороны и военных технологий исследовательского центра технического университета Риги отметил, что купленное здание занимает стратегическое положение, так как в близи него расположены посольство США, офис «Латвийской почты» и рядом планируется постройка ветки Rail Baltica.

В аэропорту «Рига» объяснили, что купленное российским гражданином здание по улице Мукупурва не попадает в зону «особой территории, где соблюдаются мероприятия по обеспечению авиационной безопасности». Латвийское Министерство обороны сообщило, что в покупке данной недвижимости пока не видит никаких рисков.

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Шпионские страсти в Прибалтике
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