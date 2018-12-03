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В Москве состоялась встреча заместителей глав Минобороны России и Вьетнама

Политика

Российско-вьетнамский стратегический диалог по вопросам обороны не ограничен лишь вопросами региональной безопасности

Москва, 3 декабря 2018, 20:39 — REGNUM  В Москве прошел четвертый раунд российско-вьетнамского стратегического диалога в военной сфере, сообщает 3 декабря пресс-служба Минобороны России.

Переговоры были проведены на уровне заместителей министров обороны двух стран.

Российскую сторону представлял замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, вьетнамская делегация участвовала в диалоге под руководством заместителя министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковника Нгуен Ти Виня.

Заместители военных министров обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, текущее состояние и перспективы российско-вьетнамских отношений в военной сфере под углом намеченного на 2019 год перекрестного года России во Вьетнаме и года Вьетнама в России.

Более подробной информации о содержании переговоров пока не опубликовано. Российское военное ведомство отмечает, что стороны намерены активизировать и развивать двусторонние связи России и Вьетнама.

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