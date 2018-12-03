Мэй: Лондон и дальше будет идти в авангарде ужесточения санкций против РФ

Лондон, , 20:22 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединённое королевство продолжит выступать за дальнейшее ужесточение антироссийских санкций. Об этом она заявила сегодня, 3 декабря, выступая в палате общин парламента Великобритании.

Мэй говорила о неудачной украинской провокации в Керченском проливе, при этом называла данный инцидент, ответственность за который очевидным образом лежит на Киеве, «российской агрессией».

«Это не единственный пример российской агрессии, он вписывается в парадигму российского поведения. Великобритания возглавляла усилия ЕС по введению санкций. Мы продолжим делать это, обсуждая с лидерами Евросоюза будущие шаги, которые могут быть сделаны», — сказала глава британского правительства.

Также она проинформировала депутатов палаты общин, что на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе вопрос антироссийских санкций не обсуждался, так как Россия сама входит в эту организацию.

Напомним, что 25 ноября украинские боевые корабли вероломно вторглись в территориальные воды Российской Федерации, совершали опасное маневрирование и не отвечали на запросы российских пограничников. После этого украинские корабли и их экипажи были арестованы российскими пограничниками. При этом Запад считает, что ответственность за данный инцидент несет Россия, хотя вся логика и фактология событий показывает, что речь идёт о спланированной украинской провокации.