На Украине начнет работать госбюро расследований

Киев, , 20:26 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начнет передавать дела в Государственное бюро расследований (ГБР), заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 3 декабря УНИАН.

По его словам, в ГБР было создано управление организации процессуального руководства досудебным расследованием, осуществляемым следователями территориальных ГБР. Луценко отметил, что до ноября 2019 года прокуратура еще будет проводить следствия, однако после этого этим займется бюро расследований.

Напомним, ГБР может расследовать уголовные производства с 27 ноября. Бюро будет заниматься преступлениями, которые совершили чиновники, занимающие особо ответственные должности, правоохранители, судьи. Также в ведомство ГБР будет входить расследование военных преступлений.