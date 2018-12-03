СМИ: Британия хочет сэкономить на истребителях F-35. Вашингтон недоволен

Лондон, , 20:00 — REGNUM Британское правительство пытается добиться пересмотра своей заявки на истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в пользу менее дорогостоящих модификаций, сообщает 3 декабря телеканал Sky News.

По мнению американской стороны, это может привести не только к снижению воздушной мощи британских авианесущих кораблей, но и испортить отношения Лондона с Вашингтоном.

Телеканал уточняет, что ранее в британской заявке числилось 138 истребителей F-35В с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Цена каждого такого самолета составляет £90 млн. Теперь Лондон хочет заменить их истребителями модификации «А», которые на £20 млн. дешевле.

Телеканал приводит мнение анонимного эксперта из военно-промышленных кругов США, что такой шаг Лондона в Вашингтоне могут посчитать за предательство, так как американские военные считают Британию единственным союзником, способным адекватно пользоваться авианесущими кораблями.

Надо пояснить, что истребитель F-35А технически не может быть использован в составе авиакрыльев британских авианосцев «Королева Елизавета» и «Принц Уэльский».

Как сообщало ИА REGNUM, американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 является самым дорогим самолетом за всю историю авиастроения.

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