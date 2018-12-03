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Киев после введения военного положения запретил въезд 300 гражданам России

Политика

На Украину не пускают граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет

Киев, 3 декабря 2018, 19:56 — REGNUM  Государственная пограничная служба Украины с момента введения военного положения в стране запретила въезд почти 300 гражданам России. Об этом 3 декабря сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

«За минувшие сутки в областях, где введено военное положение, не пропущено 57 человек. В общем — почти 300 человек», — приводит его слова УНН.

Как передавало ИА REGNUM, на Украине с 28 ноября объявлено военное положении на территории Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей, а также в Азово-Керченской акватории.

В связи этим украинские пограничники не пропускают на территорию страны граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

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Военное положение на Украине
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