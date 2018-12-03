Украина собирает резервистов

Чернигов, Украина, , 19:15 — REGNUM На Украине проходят боевые сборы для резервистов первой очереди, которые прошли войну на Донбассе. Об этом 3 декабря заявил президент Украины Пётр Порошенко во время посещения военных учений в Черниговской области.

«Сейчас пройдет обучение резерва первой очереди. Он состоит из бойцов, которые прошли АТО, которые имеют боевой опыт, которые приписаны к соответствующим бригадам. Сегодня мы видим определенные знаки, когда военкомат запросил 30 бойцов для обучения, а пришло 165 с рюкзаками, готовые в любую минуту стать на защиту Украины. Это очень хорошая характеристика уровня готовности украинцев защищать собственную землю», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что военное положение продлится до 27 декабря.

«В условиях агрессии в Азовском море, в Чёрном море и в Керченском проливе, которую осуществила Российская Федерация против военно-морских сил Украины, в соответствии с предложениями военного кабинета и Совета национальной безопасности и обороны я своим указом ввел военное положение на 30 дней, до 27 декабря. Этот указ был утвержден законом, за который проголосовала Верховная рада Украины», — добавил Порошенко.

По его словам, Украина усиливает оборону морских портов, побережья Азовского и Чёрного морей, а также всего участка российско-украинской границы.

«В соответствии с мерами военного положения мной было принято решение сократить период боевого слаживания, обеспечить своевременную передислокацию войск в места возможного удара со стороны страны-агрессора. Речь идет не только об участках российско-украинской границы, но и о защите портов, защите побережья Азовского и Черного морей, обеспечение шагов по противовоздушной защите», — пояснил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря на аэродроме под Киевом президент Порошенко передал военно-воздушным силам Украины новую и модернизированную технику: многоцелевые истребители МиГ-29, тяжелые многоцелевые высокоманевренные всепогодные истребители Су-27, боевые и транспортные вертолеты, учебно-боевые самолеты Л-39, беспилотные авиационные комплексы, а также новый украинский военно-транспортный самолет АН-77.

По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, этот самолет «один из лучших в своем классе, и полностью соответствует стандартам НАТО».

«Уникальность этой мощной воздушной машины в том, что ей для взлета и посадки достаточно 800 метров неподготовленной почвы. Габариты грузовой кабины воздушного судна действительно поражают, он может перевозить крупногабаритную и тяжелую военную технику, вертолеты и 300 десантников, и должен стать основным самолетом десантно-штурмовых войск Украины», — подчеркнул Турчинов.

Напомним, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Большая часть норм правового режима военного положения будет введена в случае «сухопутной агрессии со стороны России».

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